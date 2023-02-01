Haberler Haberler OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı beklenti anketi

OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı beklenti anketi

2023 yılının ilk enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Her ay düzenli olarak açıklanan, iç ve dış piyasayı önemli ölçüde etkileyen ve yatırımların yönünü şekillendiren enflasyon verilerinin 2023'ün ilk ayında ne kadar olacağı, en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte enflasyon oranı beklenti anketi ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 15:32
OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı beklenti anketi

OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 yılının ilk enflasyon verileri vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Kira artış oranları ve maaş zamları dahil birçok alanı etkileyen Ocak enflasyonu hakkında arama motorlarında TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜİK 2023 OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Ocak ayı enflasyonu da 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Ocak ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ilk veri olacak.

OCAK ENFLASYONU BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ

Ekonomistler tarafından yapılan tahminlere göre, Ocak ayı enflasyonunun %3.8 ile yükselişe devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek %53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2023'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinin neredeyse iki katı olan %41 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters anketinde Ocak'ta yıllık enflasyon tahminleri %51.2 ila %56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise %2.30 ila %5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise %30 ve %48 aralığında seyrediyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan 2 bomba birden! Aanholt ve Seferovic sonrası...
Afra Saraçoğlu'dan sonunda "Yeto" geldi! Mert Yazıcıoğlu'nu aldattı, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu derken Yalı Çapkını'nın yıldızı...
F.Bahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu...
Derbi öncesi G.Saray'ı bekleyen tehlike! Buruk uyardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (1 Şubat Sayısal Loto sonuçları)
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Şubat kataloğu
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (1 Şubat 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin A. Demirspor maçı kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin A. Demirspor maçı kadrosu açıklandı! 15:33
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları 15:26
Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi! Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi! 15:18
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:05
G.Saray - Ümraniyespor maçı saat kaçta? G.Saray - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 14:59
Manchester United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Manchester United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 14:51
Daha Eski
Hakim Ziyech için dev kapışma! Hakim Ziyech için dev kapışma! 14:26
F.Bahçe'nin Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı... F.Bahçe'nin Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı... 14:16
F.Bahçe A. Demirspor maçına hazır F.Bahçe A. Demirspor maçına hazır 13:53
F.Bahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu... F.Bahçe'de büyük tehlike! Tam 8 futbolcu... 13:10
Rennes - Strasbourg maçı saat kaçta? Rennes - Strasbourg maçı saat kaçta? 13:09
Seferovic'ten veda mesajı! Seferovic'ten veda mesajı! 12:45