Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
1 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,81 (Alış) - 18,82 (Satış)
EURO: 20,48 (Alış) - 20,50 (Satış)
STERLİN: 23,31 (Alış) - 23,23 (Satış)
1 DOLAR = 18,82 TL
👉1 Şubat Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.164,42
Gram altın satış: 1.164,60
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.913,00
Çeyrek altın satış: 1.930,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.826,00
Yarım altın satış: 3.859,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.628,00
Tam altın satış: 7.689,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.784,00
Cumhuriyet altını satış: 7.901,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.833,00
Ata altın satış: 7.887,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 1 Şubat Çarşamba günü saat 11.45 itibarıyla alınmıştır.