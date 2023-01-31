Haberler Haberler AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınavların üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte arama motorlarında AÖF Final sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları yapılıyor. Merak edilen soruların cevabı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 09:30
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Anadolu Üniversitesi Final sınavına katılan öğrenciler, sınavın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 21-22 Ocak tarihleri arasında yapılan final sınavlarına katılım sağlayan öğrencilerin arama motorlarında sorguladığı AÖF Final sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı konularını haberimizde derledik.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları genellikle 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınavlar 11 Aralık'ta son bulmuş, sonuçlar 20 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde güz dönemi final sonuçlarının 31 Ocak'ta ilan edilmesi bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavı soru ve cevap anahtarı, 21-22 Ocak'ta yapılan sınavın ardından açıklandı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

FİNAL SINAVLARININ GEÇME NOTUNA ETKİSİ

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi.

Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir.

Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

  • Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları: 30 Ocak-3 Şubat 2023
  • Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi): 3-9 Şubat 2023
  • Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih: 6 Şubat 2023
  • Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları (Hukuk Fakültesi): 6-10 Şubat 2023
  • Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi): 10 Şubat 2023
  • Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler İçin): 15-16 Şubat 2023
  • TELAFİ: 28 Ekim 2022 Cuma gününün telafisi / 12 Kasım 2022 Cumartesi
  • TELAFİ: 29 Ekim 2022 Cumartesi gününün telafisi / 3 Aralık 2022 Cumartesi

GÜZ DÖNEMİ EK SINAVLAR

📌Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminden Önce Dolduran Öğrenciler): 15-22 Şubat 2023
📌I. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler): 15-22 Şubat 2023
📌II. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler): 27 Şubat-4 Mart 2023

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