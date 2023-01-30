BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 30 Ocak 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 30 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 28,92 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 15,71 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 35,33 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 5,29 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4,09 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊