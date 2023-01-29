Haberler Haberler İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 29 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 29 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 29 Ocak Pazar günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 29 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 07:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 07:40
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 29 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

29 OCAK 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 29 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 29 Ocak Pazar günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ocak Pazar 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den "Süper" transfer! Barcelona'dan Kadıköy'e geliyor...
Kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor
Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!
G.Saray çok tuhaf bir takım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Ocak)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:21
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:20
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:15
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:14
G.Saray çok tuhaf bir takım! G.Saray çok tuhaf bir takım! 00:53
Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak 00:47
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:17
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:16
F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! 00:07
G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! 00:07
G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi 00:06
Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! 00:06