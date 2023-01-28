💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 28 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ocak 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,81 (Satış)

EURO: 20,43 (Alış) - 20,44 (Satış)

STERLİN: 23,23 (Alış) - 23,35 (Satış)

1 DOLAR = 18,81 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Ocak Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.164,69

Gram altın satış: 1.164,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.920,00

Çeyrek altın satış: 1.942,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.839,00

Yarım altın satış: 3.885,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.655,00

Tam altın satış: 7.739,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.829,00

Cumhuriyet altını satış: 7.947,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.861,00

Ata altın satış: 7.938,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ocak Cumartesi günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.