Haberler Haberler REGAİP KANDİLİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR 2023? | Regaip Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR 2023? | Regaip Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembesi Regaip Kandili olarak bilinir. Hicri takvime göre belirlenen bu tarihlerde Müslümanlar vakitlerinin büyük çoğunluğunu ibadet ederek geçirirken 2023 yılında bu mübarek gün 26 Ocak Perşembe akşamı eda edilecek. Peki Regaip Kandili'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir? Regaip Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:50
REGAİP KANDİLİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR 2023? | Regaip Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR 2023? | İslamiyet'te büyük öneme sahip 5 geceden (Regaip, Miraç, Berat, Mevlid ve Kadir Gecesi) birisi olan Regaip Kandili'nde ibadet etmek isteyen Müslümanlar, çekilecek zikir ve tespihleri araştırılıyor. Üç ayların ilk özel günü olan Regaip Kandili'nde oruç tutmanın sevabının kişiyi tekamül yolunda hayırla ileri taşıyacağına inanılır. Peki Regaip Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar nelerdir?

REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ DİYANET

1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

Ebu'd-Derdâ radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: 'Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah'ın ismiyle başlayıp, Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)' derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır."

2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim, 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.' duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere"Sübhânallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."

3. Lâ ilâhe illallah

Ebu'd-Derda radıyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: " Her kim yüz kere 'Lâ ilâhe illallah' derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez."

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ DİYANET

Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

👉Lâ ilâe illallah

👉Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

👉Estağfirullah

👉Sübhanallah

👉Elhamdülillâh

👉Allahu ekber

👉Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

👉Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

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