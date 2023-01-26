Haberler Haberler MAAŞ FARKLARI YATTI MI SON DAKİKA? | Memur emekli maaş farkı ne zaman ödenecek 2023? - Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKLARI YATTI MI SON DAKİKA? | Memur emekli maaş farkı ne zaman ödenecek 2023? - Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?

2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılmasının ardından Ocak ayında zamsız maaş alan memur ve emekliler, zam farkının ne zaman yatacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın memur emekli zam farkının hesaplarda ödeceği tarihi duyurmasıyla milyonlarca vatandaş 'Maaş farkları yattı mı son dakika? Memur emekli maaş farkı ne zaman ödenecek 2023? - Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:30
MAAŞ FARKLARI YATTI MI SON DAKİKA? | Memur emekli maaş farkı ne zaman ödenecek 2023? - Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKLARI YATTI MI SON DAKİKA? | Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam farkı müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 15 günlük zam farkının yatacağı tarihi açıklayan Bakanlığın duyurusunun ardından memur ve emekliler, 15 günlük zam farkını hesaplarda göreceği anı bekliyor. Peki Memur emekli maaş farkı ne zaman ödenecek 2023? - Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklilerinin, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacağı bildirildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaş farklarının yatacağı tarih belirlendi.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.

9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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