İMAR AFFI 2023 SON DAKİKA | İmar barışı çıkacak mı? - 2023 imar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kimler yararlanacak?

İMAR AFFI 2023 SON DAKİKA | Ülkemizde en son 2018 yılında çıkan ve 11 Ekim 2022'de TBMM'de komisyona sevk edilen imar affı için nefesler tutuldu. Yapılan son Kabine Toplantısı ile birlikte yeniden gündeme gelen imar barışı hakkında arama motorlarında İmar barışı çıkacak mı? - 2023 imar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kimler yararlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

İMAR AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı (imar barışı) ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

İmar affı kanun teklifi 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. İmar affının kapsamı çıkacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen açıklamanın ardından haberimiz güncellenecektir.

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İMAR AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Türkiye'de imar affı en son 2018 yılında gelmişti. Başvuru işlemleri, 8 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında alınırken, imar barışı 2017 yılı ve öncesinde yapılan yapıları kapsadı. İmar barışı ile birlikte "Yapı Kayıt Belgesi" alan vatandaşların, imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve para cezaları iptal edildi. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemek için, ilk defa 1984 yılında çıkarıldı. İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.

İMAR AFFI ÇIKAN YILLAR

🏡1966 Yılı 775 Sayılı Yasa

🏡1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa

🏡1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa

🏡1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa

🏡1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa

🏡1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa

🏡1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa

🏡1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa

🏡2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa