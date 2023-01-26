Haberler Haberler İFTAR SAATLERİ 26 OCAK 2023 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 26 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR SAATLERİ 26 OCAK 2023 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 26 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

Üç aylardan ilki olan Recep ayının ilk perşembe akşamında eda edilen Regaip Kandili, 2023 yılında 26 Ocak tarihine denk geldi. İslamiyet'te kutsal sayılan bu önemli günde oruç tutan müslümanlar iftar saatlerini araştırıyor. Peki akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 26 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:18
İFTAR SAATLERİ 26 OCAK 2023 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 26 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

26 OCAK 2023 İFTAR VAKTİ | On bir ayın sultanı Ramazan ayının habericisi olan üç aylara girilmesinin ardından Regaip Kandili de geldi, 26 Ocak 2023 tarihinde eda edilen bu önemli günde oruç tutan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Öte yandan üç aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile orucu tutulduğu bilinirken arama motorlarında araştırılan Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte 26 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.

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AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

26 Ocak Perşembe 2023 tarihinde akşam ezanı, İstanbul'da saat 18.19'da, Ankara'da 18.06'da, İzmir'de ise 18.33'te okunacak.

26 OCAK İLLERE GÖRE İFTAR VAKİTLERİ

📌Adana: 18.03

📌Adıyaman: 17.50

📌Afyonkarahisar: 18.18

📌Ağrı: 17.26

📌Aksaray: 18.05

📌Amasya: 17.53

📌Ankara: 18.06

📌Antalya: 18.22

📌Ardahan: 17.24

📌Artvin: 17.24

📌Aydın: 18.28

📌Balıkesir: 18.27

📌Bartın: 18.04

📌Batman: 17.38

📌Bayburt: 17.36

📌Bilecik: 18.17

📌Bingöl: 17.38

📌Bitlis: 17.33

📌Bolu: 18.10

📌Burdur: 18.22

📌Bursa: 18.21

📌Çanakkale: 18.32

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