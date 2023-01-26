Haberler Haberler BURSA KESTEL İNEGÖL GÜRSU TOKİ CANLI İZLE - Bursa Kestel İnegöl Gürsu TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KESTEL İNEGÖL GÜRSU TOKİ CANLI İZLE - Bursa Kestel İnegöl Gürsu TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Bursa Gürsu, Kestel ve İnegöl ilçelerinde yapacağı kura çekilişi 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Bursa Gürsu, İnegöl ve Kestel'de yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Bursa Gürsu, Kestel, İnegöl TOKİ canlı izle, Bursa Gürsu, Kestel, İnegöl TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 07:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 07:50
BURSA KESTEL İNEGÖL GÜRSU TOKİ CANLI İZLE - Bursa Kestel İnegöl Gürsu TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA GÜRSU İNEGÖL KESTEL TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 26 Ocak Perşembe günü Bursa'da Gürsu, Kestel ve İnegöl ilçelerinin kurası yapılacak. Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi'nde inşa edilecek 360 konut, Kestel Seymen Mahallesi'nde inşa edilecek 750 konut ve İnegöl Karalar Mahallesi'nde inşa edilecek 480 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Bursa Gürsu, Kestel, İnegöl TOKİ canlı izle, Bursa Kestel, İnegöl, Gürsu TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BURSA İNEGÖL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA GÜRSU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA KESTEL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Bursa'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 8.650 adet yapılacak.

📌Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut

📌Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Harmancık : 150 konut

📌İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Keles : 140 konut

📌Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut

📌Nilüfer : 1400 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Orhaneli : 268 konut

📌Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

📌Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'i kasıp kavuracak transfer! Tüm yıldızları gölgede bırakacak o isim...
Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman yeni evlerine yerleşti! Aylık kirası...
Sacha Boey için gelecekler! Portekiz devi o teklifte ısrarcı
Kartal'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denizli TOKİ kura çekilişi canlı izle (Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy)
Denizli TOKİ kura çekilişi canlı izle (Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy)
BURSA KESTEL İNEGÖL GÜRSU TOKİ SONUÇ - Bursa Kestel, İnegöl, Gürsu kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi
İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gram çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça yarı finalde! Barça yarı finalde! 00:56
Barça yarı finalde! Barça yarı finalde! 00:56
Weghorst attı ManU finale göz kırptı! Weghorst attı ManU finale göz kırptı! 00:56
Weghorst attı ManU finale göz kırptı! Weghorst attı ManU finale göz kırptı! 00:52
Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! 00:43
Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! 00:42
Daha Eski
Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! 00:42
Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! 00:37
Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! 00:23
Valencia'dan flaş açıklama! "G.Saraylı taraftarlar..." Valencia'dan flaş açıklama! "G.Saraylı taraftarlar..." 00:21
Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan... Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan... 00:20
Dele Alli'yi kurtaracak gelişme! Dele Alli'yi kurtaracak gelişme! 00:20