BURSA KESTEL İNEGÖL GÜRSU TOKİ CANLI İZLE - Bursa Kestel İnegöl Gürsu TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA GÜRSU İNEGÖL KESTEL TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 26 Ocak Perşembe günü Bursa'da Gürsu, Kestel ve İnegöl ilçelerinin kurası yapılacak. Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi'nde inşa edilecek 360 konut, Kestel Seymen Mahallesi'nde inşa edilecek 750 konut ve İnegöl Karalar Mahallesi'nde inşa edilecek 480 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Bursa Gürsu, Kestel, İnegöl TOKİ canlı izle, Bursa Kestel, İnegöl, Gürsu TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BURSA İNEGÖL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA GÜRSU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA KESTEL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Bursa'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 8.650 adet yapılacak.

📌Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut

📌Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Harmancık : 150 konut

📌İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Keles : 140 konut

📌Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut

📌Nilüfer : 1400 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Orhaneli : 268 konut

📌Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

📌Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut