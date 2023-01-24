ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? | Memur emeklileri maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı...

Zam farkı bekleyen memur emeklileri için müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 15 günlük zam farkının yatacağı tarih belli oldu. Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

2022 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardınadn memur emeklisinin aldığı zam da belli olmuştu. 15 günlük zam farkının yatmasını bekleyen memur emeklileri için müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır. ifadelerine yer verildi

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bakanlığın açıklaması ardından SSK ve Bağkur'dan emekli bir vatandaşın zamlı maaş farklarının yatacağı tarih de belirlendi.