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ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? | Memur emeklileri maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur emeklilerini sevindirecek haber geldi. Son dakika haberine göre memur emeklilerinin zam farklarının yatacağı tarih açıklandı. Peki, Memur emeklileri maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 17:20
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? | Memur emeklileri maaş farkları ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı...

Zam farkı bekleyen memur emeklileri için müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 15 günlük zam farkının yatacağı tarih belli oldu. Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

2022 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardınadn memur emeklisinin aldığı zam da belli olmuştu. 15 günlük zam farkının yatmasını bekleyen memur emeklileri için müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır. ifadelerine yer verildi

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bakanlığın açıklaması ardından SSK ve Bağkur'dan emekli bir vatandaşın zamlı maaş farklarının yatacağı tarih de belirlendi.

  • 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.
  • 9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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