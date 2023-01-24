Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 24 Ocak 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 24 Ocak 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 24 Ocak Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 24 Ocak 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 23 Ocak Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 29,75 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 15,91 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 35,74 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,87, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4,68 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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