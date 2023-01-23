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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? | 2023 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? - Mübarek üç aylar geldi çattı. Milyonlarca müslüman Üç ayların habercisi Regaip Kandili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Regaip Kandili ile ilgili internette araştırma yapanlar, Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip kandili oruç saat kaçta başlayacak? Regaip kandili oruç niyeti nasıl getirilir? ifadeleri yer alıyor. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar neler? Kandil ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:50
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? | 2023 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar...

Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2023 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip kandili oruç saat kaçta başlayacak? Regaip kandili oruç niyeti nasıl getirilir?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 26 Ocak 2023 gecesi idrak edilmektedir.

2023 KANDİLLER NE ZAMAN?

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

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