KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yeni yapılandırma paketini açıklayacak! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Vegi ve SSK borçlarının yapılandırılması için hükümet tarafından duyurulan yeni yapılandırma paketi Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olan borç yapılandırma paketinin detaylarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte Kabine'nin gündem maddeleri ve detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Saat 15.00'te başlayacağı bilinen toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına çıkarak yeni yapılandırma paketinin detaylarını açıklayacak.

YAPILANDIRMA PAKETİ DETAYLARI

Düzenlemeden vergi, sigorta primi, idari para cezası, belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları olanların faydalanması bekleniyor. Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması ön görülüyor. Kabine Toplantısı'nda özellikle vergi affıyla ilgili düzenlemenin son detayları ele alınacak. Kimlerin vergi indiriminden yararlanacağı, çalışmanın hangi borçları kapsayacağı gibi detayların toplantı sonrası belli olması bekleniyor. Yeni paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlara yapılandırma fırsatı sunulacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkânı sunulacak. Yapılandırma paketi, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları yapılandırılabilecek.

4 YILDA ÖDEME İMKANI

Sabah'ın haberine göre, pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacak. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti. Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumunda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

TEMİNAT ŞARTI OLMAYACAK

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

SİGORTA PRİMLERİNİN YAPILANDIRILMASI

Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primi, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri de yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip edilen tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek. Buradaki tespit tarihi pakette netleşecek. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları, irtifak hakkından kaynaklı alacaklar da yapılandırma kapsamına alınacak.