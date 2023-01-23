Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

23 Ocak Pazartesi İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek istyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 23 Ocak 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:02
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 23 Ocak 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.47

Güneşin doğuşu:👉 08.16

Öğle vakti:👉 13.21

İkindi vakti:👉 15:52

Akşam vakti:👉 18.16

Yatsı vakti:👉 19.39

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Ünlü balet Tan Sağtürk: AKM her kesimi buluşturan bir köprü
TAKVİM’in duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelendi! İşte aşkın ilk karesi
Portekiz devleri Arda Güler'i izliyor!
"Som altından ayakları olan..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Isparta (Keçiborlu, Yalvaç, Merkez) TOKİ sonuç - Kazananlar isim listesi
Isparta (Keçiborlu, Yalvaç, Merkez) TOKİ canlı izle!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Som altından ayakları olan..." "Som altından ayakları olan..." 08:47
O isme büyük övgü! "Şu anda ligin en iyisi" O isme büyük övgü! "Şu anda ligin en iyisi" 07:47
Hakeme ağır eleştiri: Onun yapamadığını Abdullah Avcı yaptı! Hakeme ağır eleştiri: Onun yapamadığını Abdullah Avcı yaptı! 07:34
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:29
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:28
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:54
Daha Eski
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:53
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:49
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:49
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:48
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:43
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:41