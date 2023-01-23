Haberler Haberler İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR? 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 23 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR? 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 23 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

Üç aylardan ilki olan Recep ayının gelişiyle birlikte nafile oruçlarının bu dönemde tutan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Üç ayların tamamında oruç tutmak yerine sağlığın elverdiği ölçüde oruç tutmanın uygun olduğu bilinirken Hz. Peygamberin Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer bildirilmektedir. Bu önemli günü oruçlu geçirenler arama motorlarında İftar ezanı kaçta okunuyor? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 23 Ocak ezan saatleri ve iftar vakti... konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:54
İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR? 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 23 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

23 OCAK 2023 EZAN SAATLERİ VE İFTAR VAKTİ | On bir ayın sultanı Ramazan ayının habericisi olan üç aylardan ilki Recep ayı, 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başladı. Nafile orucunun bu dönemde tutulmasının ne kadar önemli olduğunu ve Hz. Peygamber'in bu dönemde, diğer aylara göre daha fazla nafile orucu tuttuğunu bilen vatandaşlar arama motorlarında İftar ezanı kaçta okunuyor? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.

İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

23 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde akşam ezanı, İstanbul'da saat 18.16'da, Ankara'da 18.03'te, İzmir'de ise 18.29'da okunacak.

23 OCAK İLLERE GÖRE İFTAR VAKİTLERİ

📌Adana: 18.29

📌Adıyaman: 17.46

📌Afyonkarahisar: 18.15

📌Ağrı: 17.23

📌Aksaray: 18.01

📌Amasya: 17.49

📌Ankara: 18.03

📌Antalya: 18.19

📌Ardahan: 17.21

📌Artvin: 17.24

📌Aydın: 18.28

📌Balıkesir: 18.24

📌Bartın: 18.01

📌Batman: 17.35

📌Bayburt: 17.33

📌Bilecik: 18.14

📌Bingöl: 17.35

📌Bitlis: 17.30

📌Bolu: 18.06

📌Burdur: 18.18

📌Bursa: 18.17

📌Çanakkale: 18.28

📌Çankırı: 17.58

📌Çorum: 17.53

📌Denizli: 18.23

📌Diyarbakır: 17.38

📌Düzce: 18.07

📌Edirne: 18.24

📌Elâzığ: 17.41

📌Erzincan: 17.37

📌Erzurum: 17.29

📌Eskişehir: 18.13

📌Gaziantep: 17.52

📌Giresun: 17.38

📌Gümüşhane: 17.35

📌Hakkâri: 17.25

📌Hatay: 17.58

📌Iğdır: 17.18

📌Isparta: 18.17

📌İstanbul: 18.16

📌İzmir: 18.29

📌Kahramanmaraş: 17.52

📌Karabük: 18.01

📌Karaman: 18.08

📌Kars: 17.20

📌Kastamonu: 17.56

📌Kayseri: 17.55

📌Kırıkkale: 18.01

📌Kırklareli: 18.00

📌Kırşehir: 18.00

📌Kilis: 17.53

📌Kocaeli: 18.13

📌Konya: 18.09

📌Kütahya: 18.16

📌Malatya: 17.45

📌Manisa: 18.28

📌Mardin: 17.38

📌Mersin: 18.03

📌Muğla: 18.25

📌Muş: 17.31

📌Nevşehir: 17.59

📌Niğde: 18.00

📌Ordu: 17.40

📌Osmaniye: 17.56

📌Rize: 17.30

📌Sakarya: 18.11

📌Samsun: 17.46

📌Siirt: 17.31

📌Sinop: 17.48

📌Sivas: 17.47

📌Şanlıurfa: 17.46

📌Şırnak: 17.30

📌Tekirdağ: 18.22

📌Tokat: 17.47

📌Trabzon: 17.33

📌Tunceli: 17.38

📌Uşak: 18.20

📌Van:17.24

📌Yalova: 18.15

📌Yozgat: 17.55

📌Zonguldak: 18.03

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