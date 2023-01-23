İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR? 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - 23 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

23 OCAK 2023 EZAN SAATLERİ VE İFTAR VAKTİ | On bir ayın sultanı Ramazan ayının habericisi olan üç aylardan ilki Recep ayı, 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başladı. Nafile orucunun bu dönemde tutulmasının ne kadar önemli olduğunu ve Hz. Peygamber'in bu dönemde, diğer aylara göre daha fazla nafile orucu tuttuğunu bilen vatandaşlar arama motorlarında İftar ezanı kaçta okunuyor? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

23 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde akşam ezanı, İstanbul'da saat 18.16'da, Ankara'da 18.03'te, İzmir'de ise 18.29'da okunacak.

23 OCAK İLLERE GÖRE İFTAR VAKİTLERİ

📌Adana: 18.29

📌Adıyaman: 17.46

📌Afyonkarahisar: 18.15

📌Ağrı: 17.23

📌Aksaray: 18.01

📌Amasya: 17.49

📌Ankara: 18.03

📌Antalya: 18.19

📌Ardahan: 17.21

📌Artvin: 17.24

📌Aydın: 18.28

📌Balıkesir: 18.24

📌Bartın: 18.01

📌Batman: 17.35

📌Bayburt: 17.33

📌Bilecik: 18.14

📌Bingöl: 17.35

📌Bitlis: 17.30

📌Bolu: 18.06

📌Burdur: 18.18

📌Bursa: 18.17

📌Çanakkale: 18.28

📌Çankırı: 17.58

📌Çorum: 17.53

📌Denizli: 18.23

📌Diyarbakır: 17.38

📌Düzce: 18.07

📌Edirne: 18.24

📌Elâzığ: 17.41

📌Erzincan: 17.37

📌Erzurum: 17.29

📌Eskişehir: 18.13

📌Gaziantep: 17.52

📌Giresun: 17.38

📌Gümüşhane: 17.35

📌Hakkâri: 17.25

📌Hatay: 17.58

📌Iğdır: 17.18

📌Isparta: 18.17

📌İstanbul: 18.16

📌İzmir: 18.29

📌Kahramanmaraş: 17.52

📌Karabük: 18.01

📌Karaman: 18.08

📌Kars: 17.20

📌Kastamonu: 17.56

📌Kayseri: 17.55

📌Kırıkkale: 18.01

📌Kırklareli: 18.00

📌Kırşehir: 18.00

📌Kilis: 17.53

📌Kocaeli: 18.13

📌Konya: 18.09

📌Kütahya: 18.16

📌Malatya: 17.45

📌Manisa: 18.28

📌Mardin: 17.38

📌Mersin: 18.03

📌Muğla: 18.25

📌Muş: 17.31

📌Nevşehir: 17.59

📌Niğde: 18.00

📌Ordu: 17.40

📌Osmaniye: 17.56

📌Rize: 17.30

📌Sakarya: 18.11

📌Samsun: 17.46

📌Siirt: 17.31

📌Sinop: 17.48

📌Sivas: 17.47

📌Şanlıurfa: 17.46

📌Şırnak: 17.30

📌Tekirdağ: 18.22

📌Tokat: 17.47

📌Trabzon: 17.33

📌Tunceli: 17.38

📌Uşak: 18.20

📌Van:17.24

📌Yalova: 18.15

📌Yozgat: 17.55

📌Zonguldak: 18.03