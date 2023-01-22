Haberler Haberler ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Antalya'da devam ediyor. 22 Ocak'ta Antalya Akseki 150, Demre 200, Finike 100, ve Korkuteli 100 için yapılacak 650 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Antalya TOKİ kura çekiliş sonuçları, Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Antalya çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Antalya'de devam ediyor. Antalya'nin Akseki, Demre, Finike ve Korkuteli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Akseki 150
  • Demre 200
  • Finike 100
  • Korkuteli 100
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