ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Antalya'de devam ediyor. Antalya'nin Akseki, Demre, Finike ve Korkuteli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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ANTALYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Akseki 150
- Demre 200
- Finike 100
- Korkuteli 100