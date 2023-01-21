Haberler Haberler ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Antalya'da devam ediyor. 21 Ocak'ta Antalya Gazipaşa, Kaş ve Kemer için yapılacak 700 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Antalya TOKİ kura çekiliş sonuçları, Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Antalya çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Antalya TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi

ANTALYA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Antalya'da devam ediyor. Antalya'nın Gazipaşa, Kaş ve Kemer ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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ANTALYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Gazipaşa 300
  • Kaş 200
  • Kemer 200
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