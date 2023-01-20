SON DAKİKA EYT YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? | EYT meclisten geçti mi? - EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

SON DAKİKA EYT YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? | 2 milyon 250 bin EYT'liyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde geri sayım devam ediyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası yapılan kişilerin emekliliğinde yaş şartını ortadan kaldıran düzenlemenin yürürlüğe ne zaman gireceği ise merak ediliyor. Peki EYT meclisten geçti mi? EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EYT MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili TBMM'de basına kapalı olarak toplantı yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor." diyen Elitaş, EYT ile ilgili çalışmanın bitirileceğinin altını çizdi. Henüz çalışmalar üzerinde devam edildiğini ve tarih konusunda net bir açıklama yapılamayacağını belirten Elitaş, "Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz. Kanun hazırlama aşaması var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, EYT yasasının çıkacağı tarihe ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini ifade etti. Turan "EYT en geç Ocak sonu Meclis'te olur, Şubat ortasında yasalaşır" şeklinde konuştu.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise EYT düzenlemesi ile alakalı olarak net bir tarih vermese de yakında meclise geleceğini duyurdu. Başkan Erdoğan "EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında, çalışmanın Ocak ayı içinde meclise gideceğini belirterek şöyle konuştı: "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz."

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bu açıklamaların ışığında, düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.