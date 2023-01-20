Haberler Haberler KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ CANLI İZLE - Kocaeli Gebze (Kirazpınar) Körfez (İlimtepe) TOKİ kura çekilişi - Gebze, Körfez isim listesi

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ CANLI İZLE - Kocaeli Gebze (Kirazpınar) Körfez (İlimtepe) TOKİ kura çekilişi - Gebze, Körfez isim listesi

TOKİ'nin Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirdiği kura çekilişi 20 Ocak Cuma günü devam ediyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Gebze Kirazpınar ve Körfez İlimtepe'de yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Kocaeli Gebze Körfez TOKİ canlı izle, Kocaeli Gebze (Kirazpınar) Körfez (İlimtepe) TOKİ kura çekilişi ve Gebze, Körfez isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 08:20
KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ CANLI İZLE - Kocaeli Gebze (Kirazpınar) Körfez (İlimtepe) TOKİ kura çekilişi - Gebze, Körfez isim listesi

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Kocaeli'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 20 Ocak Cuma günü Kocaeli'ne bağlı Körfez ve Genze ilçelerinin kurası yapılacak. Gebze Kirazpınar'da inşa edilecek 450 ve Körfez İlimtepe'de inşa edilecek 1.000 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kocaeli Gebze Körfez TOKİ canlı izle, Kocaeli Gebze (Kirazpınar) Körfez (İlimtepe) TOKİ kura çekilişi ve Gebze, Körfez isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KOCAELİ GEBZE KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kocaeli'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 ilçede, ilk etapta 5.200 adet yapılacak.

18 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

19 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

20 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

21 OCAK KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • DİLOVASI: 1150 konut
  • KANDIRA (Orhan Mahallesi): 85 konut

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