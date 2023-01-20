KAÇ PUANLA TAKDİR, TEŞEKKÜR ALINIR? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir, teşekkür hesaplama | e-Okul ortalama kaç olursa takdir, teşekkür alınır?

TAKDİR, TEŞEKKÜR HESAPLAMA | 2022 - 2023 eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerde karne heyecanı başladı. İkinci döneme başlamadan önce ara tatile girecek olan öğrenciler, karne ile birlikte takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını araştırıyor. Öğrencinin başarı durumuna göre ve not ortalamasına bağlı olarak değşen belgeler hakkında arama motorlarında araştırılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? | e-Okul ortalama kaç olursa takdir, teşekkür alınır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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KAÇ PUANLA TAKDİR, TEŞEKKÜR ALINIR?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 23 Ocak ile 3 Şubat günleri arasında 15 gün tatile girecek. Tatil öncesinde 20 Şubat Pazartesi günü karne alacak olan öğrenciler ortalamaya göre belge hesaplaması yapıyor. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencileri takdir veya teşekkür belgesine layık görülüyor.

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

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5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. SINIF TAKDİR, TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Öğrencilerin dönem boyunca sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları hesaba katılır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılır. Aritmetik ortalama hesaplanırken; bölme işlemi esnasında virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür.

Bir öğrencinin, yılsonunda derslerinde başarılı olması için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

E-OKUL ORTALAMA KAÇ OLURSA TAKDİR, TEŞEKKÜR ALINIR?

Derslerindeki gayret ve başarılarıyla tutarlılık gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, derslerinin tümünde başarı gösteren, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerin alacağı belgeler şöyle:

TEŞEKKÜR BELGESİ

70,00-84,99 arasında not ortalaması

TAKDİR BELGESİ

85,00 ve 85'ten arasında not ortalaması

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

Ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrencillere verilir.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestr tatili sonrasında ikinci dönem 6 Şubat tarihinde başlayacak.