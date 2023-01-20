Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

20 Ocak CumaİSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek istyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 20 Ocak 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:33
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 20 Ocak 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.48

Güneşin doğuşu:👉 08.18

Öğle vakti:👉 13.20

İkindi vakti:👉 15:49

Akşam vakti:👉 18.12

Yatsı vakti:👉 19.36

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...
Eski eşler Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'ın arası açık mı Şıkel sonunda konuştu: "Emre ile..." Aşk dedikoduları yüzünden gerilim tırmanmıştı
G.Saray'dan Fofana bombası! Kiralama formülü masada
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da o ismin transferi rafa kalktı! Galatasaray'da o ismin transferi rafa kalktı! 09:27
Flaş Arda gerçeği! Yeni sezonda imza... Flaş Arda gerçeği! Yeni sezonda imza... 09:19
Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! 09:08
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! 01:29
Real Madrid geriden gelerek turladı Real Madrid geriden gelerek turladı 01:11
F.Bahçe kupada çeyrek finalde! F.Bahçe kupada çeyrek finalde! 01:09
Daha Eski
Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! 01:08
Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! 01:08
F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! 01:08
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 01:08
Messi Ronaldo'yu mağlup etti! Messi Ronaldo'yu mağlup etti! 01:08
Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi 01:07