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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında ilk dönemin sonuna gelindi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri karne heyecanı sararken karnelerin saat kaçta dağıtılacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki karneler saat kaçta verilecek 2023? 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:30
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023? | 2022-2023 Eğitim yılında ilk dönemin geride kalmasının ardından karne heyecanı da başladı. Yeni sistemle birlikte öğrenciler ilk dönem 14-18 Kasım tarihleri arasında bir ara tatil yaparken dönemin sona ermesiyle birlikte Sömestr tatiline merhaba diyecek. Peki karneler saat kaçta verilecek? 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Detaylar haberimizde...

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1. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, 1. dönem karnelerini 20 Ocak Pazartesi günü alacak. Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında verilmesi beklenen karnelerin veriliş saatleri okuldan okula farklılık gösteriyor.

Sabahçı ve öğlenci sistemi olan okullarda ise sabahçı öğrencilerin 09.00-10.00 arasında öğlenci öğrencilerin 11.00-13.00 arasında alması bekleniyor.

OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, AÇILACAK?

20 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

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2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

MEB 2023 TAKVİMİ VE TATİLLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasının ardından 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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