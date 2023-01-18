Haberler Haberler MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin tahminleri...

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin tahminleri...

Merkez Bankası tarafından açıklanan ve iç piyasalara yön veren faiz kararında Ocak ayı için bekleyiş sürüyor. Yatırımcıların planlarını şekillendiren faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:40
MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin tahminleri...

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2023 yılının ilk faiz kararı için nefesler tutuldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavıoğlu başkanlığında yapılan Para Politika Kurulu toplantısının ardından açıklanan faizin 2022'nin Aralık ayında sabit tutulmasının ardından yatırımcıların gözü Ocak ayı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin tahminleri ve tüm merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi, resmi site üzerinden yayımlandı. Bir yıllık toplantı tarihlerini kamuoyuna duyuran Merkez Bankası'nın Ocak ayının toplantı tarihi 19 Ocak Perşembe olarak açıklandı. Bu kapsamda, Ocak ayı faiz kararı 19 Ocak Perşembe günü, saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30,44 oldu.

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL oldu.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ayından beri düşürülen politika faizi, 2022 Aralık ayında sabit değişmeyerek sabit tutuldu. Merkez Bankası faizi 9'da sabit kaldı.

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