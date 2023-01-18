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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 18 Ocak Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 18 Ocak Çarşamba barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 18 Ocak Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,68 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 17,03 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 36,36 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 4,03 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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