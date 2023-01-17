Haberler Haberler EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Tarih belli oldu! İşte 2023 emekli ve memur zamlı maaş farkı yatacağı tarih

EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Tarih belli oldu! İşte 2023 emekli ve memur zamlı maaş farkı yatacağı tarih

2023 emekli ve memur maaş zamlarının ardından Ocak ayında 2022 maaşı alanlara yatırılacak zam farkının tarihi belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zam farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 13:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:00
EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Tarih belli oldu! İşte 2023 emekli ve memur zamlı maaş farkı yatacağı tarih

2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasının ardından yılın ilk ayında ödemelerine eski maaşları üzerinden alan memur ve emekliler, zam farkının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. İlk etapta zammı yüzde 25 olarak açıklayan ve ardından yüzde 30'a güncelleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği zammın farkının yatacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATACAK

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi.

"GELECEK CUMA HESAPLARA GEÇMİŞ OLUR"

Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

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