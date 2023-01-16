YENİ EVİM KAMPANYASINA UYGUN PROJELER LİSTESİ! Orta Gelir Konut kampanyasına hangi şirketler katılacak, hangi firmalardan ev alınır?

Orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı katkısıyla düzenlenen Orta Gelir Konut Kampanyası'na başvurular başladı. İlk etapta100 bin aileyi ev sahibi yapmayı hedefleyen proje azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Peki Yeni Evim kampanyasına uygun projeler hangileri? Orta Gelir Konut kampanyasına hangi şirketler katılacak, hangi firmalardan ev alınır? İşte tüm merak edilenler...

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YENİ EVİM KAMPANYASINA UYGUN PROJELER LİSTESİ

Yeni Evim Kampanyası'na katılmak isteyen vatandaşlar, satın almak istediği daireyi belirledikten sonra Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankalarından birisine başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

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Yalnızca sıfır konutları kapsayacak olan Yeni Evim Kampanyasına dahil olan inşaat firmalarının ve projelerinin listesi henüz açıklanmadı. Ancak Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.

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YENİ EVİM KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

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Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

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Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

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