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YENİ EVİM KAMPANYASINA UYGUN PROJELER LİSTESİ! Orta Gelir Konut kampanyasına hangi şirketler katılacak, hangi firmalardan ev alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci sosyal konut projesi olan Yeni Evim Konut Kampanyası'nda başvurular 16 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan proje en az 15 yıl vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sunarken kampanyaya katılmak isteyen kişiler arama motorlarında Yeni Evim kampanyasına uygun projeleri araştırıyor. Peki Orta Gelir Konut kampanyasına hangi şirketler katılacak, hangi firmalardan ev alınır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:29
YENİ EVİM KAMPANYASINA UYGUN PROJELER LİSTESİ! Orta Gelir Konut kampanyasına hangi şirketler katılacak, hangi firmalardan ev alınır?

Orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı katkısıyla düzenlenen Orta Gelir Konut Kampanyası'na başvurular başladı. İlk etapta100 bin aileyi ev sahibi yapmayı hedefleyen proje azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Peki Yeni Evim kampanyasına uygun projeler hangileri? Orta Gelir Konut kampanyasına hangi şirketler katılacak, hangi firmalardan ev alınır? İşte tüm merak edilenler...

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YENİ EVİM KAMPANYASINA UYGUN PROJELER LİSTESİ

Yeni Evim Kampanyası'na katılmak isteyen vatandaşlar, satın almak istediği daireyi belirledikten sonra Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankalarından birisine başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

KENDİ ŞEHRİNİZDEKİ EMLAKKONUT PROJELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yalnızca sıfır konutları kapsayacak olan Yeni Evim Kampanyasına dahil olan inşaat firmalarının ve projelerinin listesi henüz açıklanmadı. Ancak Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.

KENDİ ŞEHRİNİZDEKİ GYODER PROJELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ EVİM KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

KENDİ ŞEHRİNİZDEKİ KONUTDER PROJELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

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Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

KENDİ ŞEHRİNİZDEKİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ PROJELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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