Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 16 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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16 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,79 (Satış)

EURO: 20,31 (Alış) - 20,32 (Satış)

STERLİN: 22, 81 (Alış) - 22,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,79 TL

👉16 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.154,66

Gram altın satış: 1.154,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.909,00

Çeyrek altın satış: 1.926,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.807,00

Yarım altın satış: 3.852,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.613,00

Tam altın satış: 7.674,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.779,00

Cumhuriyet altını satış: 7.897,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.812,00

Ata altın satış: 7.872,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Pazartesi günü saat 12.20 itibarıyla alınmıştır.