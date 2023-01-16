Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Ocak Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Ocak Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

16 Ocak Pazartesi 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 16 Ocak Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:54 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Ocak Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Ocak Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉16 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.163,32

Gram altın satış: 1.163,51

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.931,00

Çeyrek altın satış: 1.951,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.850,00

Yarım altın satış: 3.902,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.699,00

Tam altın satış: 7.775,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.857,00

Cumhuriyet altını satış: 7.976,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.901,00

Ata altın satış: 7.975,00

  • NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Pazartesi günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Jesus'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
EYT meclise ne zaman gelir? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
20 derecelere aldanmayın: İstanbul'a kar müjdesi geldi!
İstanbul baraj doluluk oranları (15 Ocak 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
Daha Eski
Fenerbahçe Gaziantep'te uzatmalarda kazandı! Fenerbahçe Gaziantep'te uzatmalarda kazandı! 00:24
İstanbulspor'dan kritik 3 puan! İstanbulspor'dan kritik 3 puan! 00:21
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22