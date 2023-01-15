İSTANBUL'A KAR MÜJDESİ GELDİ | 20 derecelere aldanmayın! Uzmanlar tarih verdi, geri sayım başladı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte heyecanla beklenen kar yağışı, yeni yılın da yüksek sıcaklıklarla başlamasının ardından yerini umutsuzluğa bıraktı. Aralık ayının son 52 yılın en sıcağı olarak ölçülmesi, barajlardaki doluluk oranlarının her geçen gün düşmesi ve Ocak ayının ortasında bile 20'li derecelerde ölçülen sıcaklık küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken İstanbulluların beklediği müjde nihayet geldi. Uzmanlar, megakentin beyaz örtüyle kaplanacağı tarihi verdi...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarının bir süre daha mevvsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, bu surumun çok da uzun sürmeyeceğinin altını çizdi. Balkanlardan ülkemize girmesi beklenen Sibirya soğukları Gürcistan üzerinden geçerek ülkemizi teyet geçerken önümüzdeki hafta, Cezayir-Moritanya üzerinden gelip Akdeniz'i Yunanistan üzerinden aşarak ülkemize ulaşması beklenen sıcak havaya vurgu yapıldı. Yüksek sıcaklığın yeniden dengeyi bozabileceğini belirten uzmanlar, bu sıcak havanın aslında gelecek soğukları işaret ettiğinin altını çizdi. Bu sıcak havanın gelmesi halinde sessizce bekleyen soğuk havanın aniden yurdumuzda etkili olacağını kaydeden Meteoroloji yetkilileri, Ocak ayının son haftası ve Şubat'ın çetin geçeceğini vurguladı.

24 Ocak'tan sonra ülkemizde etkili olmaya başlaması beklenen düşük sıcaklıkların beraberinde kar yağışını da getirebileceği kaydedildi. Ocak sonu ve Şubat başlarında başta İstanbul olmak üzere birçok kentte kar yağışı beklendiğini kaydeden yetkililer, bu yağışların kuraklık derdine de derman olabileceğini belirtti.

"15 GÜN İÇİNDE YAĞIŞ BAŞLAMAZSA..."

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31'li seviyelere gerilerken yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık tehlikesine karşı açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Yağmurun, daha çok hafif ve uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor" dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları yağışların azalmasıyla alarm vermeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarına göre 15 Ocak itibariyle barajların genel doluluk oranı yüzde 31.2 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı 34.9, Darlık Barajı 28.17, Elmalı Barajı 29.52, Terkos Barajı 37.42, Alibey Barajı 17.34, Büyükçekmece 34.48, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı ise 36.55 olarak görülüyor.

Barajlardaki suyun azalmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Barajlardaki doluluk yüzde 30'un ortasına kışın ortasında düştüyse ciddi bir problemimiz var demektir. Bu problemin daha ne kadar kötüye gidip gitmeyeceğini önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

"HER HAFTA EN AZ YÜZDE 1 DÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2021 yılında da çok benzer bir durumdaydık. Barajlarda bundan daha az su vardı. Sonrasında 15 Ocak civarı ciddi ve yoğun yağışlar başladı ve o barajları kurtardı. İnşallah yine öyle bir durum olur. Öyle bir durum olmayacak olursa çok ciddi bir problem bizi bekliyor. Bugün itibariyle yüzde 31 civarında barajların doluluğu ve her hafta en az yüzde 1 düşüyor diye bakalım. Çok ciddi yağış gelmeyecek olursa 1-2 haftaya kadar yüzde 30'un altına düşeriz. Biraz yağış bekliyoruz, o İstanbul'un barajlarına biraz su getirebilir" dedi.

"KAR EN GÜZELİ"

Prof. Dr. Kurnaz, "Barajların dolmasında, düşen her damlanın etkisi olur. Özellikle güneş olmadığı zaman buharlaşma azalır, bu daha da avantajlı bir şey. İstediğimiz ığıl ığıl yağmurun devamlı yağıyor olması. O barajlara daha faydalı olandır çünkü birden şiddetli düştüğü zaman bizim kanalizasyonlarımız o suyu direkt olarak denize götürmeye planlanmış. Onun için de çok şiddetli yağmasını istemiyoruz daha çok hafif, uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor. Kar en güzeli çünkü kar yağdığı zaman uzun zamanda eriyor. Karın yağması değil, erimesi avantajlı olan. Aynı ığıl ığıl dediğimiz, yavaş yavaş yağışın olması gibi kar da yavaş yavaş eridiği için onun bize büyük faydası oluyor" ifadelerini kullandı.

"15-20 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

Prof. Dr. Kurnaz, "Barajlardaki doluluk yüzde 30'un ortasına kışın ortasında düştüyse ciddi bir problemimiz var demektir. Bu problemin daha ne kadar kötüye gidip gitmeyeceğini önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek. Çünkü Marmara Bölgesi'nde o yağışlar olmayacak olursa korkunç kurak bir dönemden geçiyor Marmara Bölgesi şu an için. Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Bu yağmur her zaman düşebilir. Önemli olan yağmurun düşüp barajları dolduruyor olması. Ümidimizi kesmeyelim" diye konuştu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ