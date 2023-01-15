EYT YASALAŞTI MI SON DAKİKA? AK Parti'den kritik açıklama! EYT meclise ne zaman gelir? - İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Milyonlarca vatandaşın yıllardır beklediği EYT düzenlemesi için detaylar, 2022'nin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, BAĞ- KUR veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanları kapsayan EYT düzenlemesinin meclise ne zaman geleceği ise en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. EYT düzenlemesi ile emekli olmak isteyenler ilk maaşını ve emekli ikramiyesini alacağı günü iple çekerken arama motorlarında araştırılan EYT yasalaştı mı son dakika? EYT meclise ne zaman gelir? - İlk maaşlar ne zaman yatacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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EYT YASALAŞTI MI SON DAKİKA?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor." diyen Elitaş, EYT ile ilgili çalışmanın bitirileceğinin altını çizdi. Henüz çalışmalar üzerinde devam edildiğini ve tarih konusunda net bir açıklama yapılamayacağını belirten Elitaş, "Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz. Kanun hazırlama aşaması var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, EYT yasasının çıkacağı tarihe ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini ifade etti. Turan "EYT en geç Ocak sonu Meclis'te olur, Şubat ortasında yasalaşır" şeklinde konuştu.

EYT MECLİSE NE ZAMAN GELİR?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise EYT düzenlemesi ile alakalı olarak net bir tarih vermese de yakında meclise geleceğini duyurdu. Başkan Erdoğan "EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında, çalışmanın Ocak ayı içinde meclise gideceğini belirterek şöyle konuştı: "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz."

Bu açıklamaların ışığında, düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

EYTLİLERİN İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.