İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (14 Ocak 2023)

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (14 OCAK 2023) | İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 14 Ocak Cumartesi 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

14 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

AVCILAR

CİHANGİR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-01-14 07:49:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.