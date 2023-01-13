Haberler Haberler MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌| MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 MSÜ başvuru şartları ne? (sınav ücreti, boy-kilo sınırı)

MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌| MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 MSÜ başvuru şartları ne? (sınav ücreti, boy-kilo sınırı)

MSÜ sınav başvurusu ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. MSÜ sınav başvuru kılavuzu yayımlandı ve adaylar detayları araştırıyor. Özellikle sınav başvuru ücreti, boy-kilo sınırı gibi detaylar araştırılıyor. Peki, MSÜ sınav ücreti ne kadar?, MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılacak? Şartlar neler? Boy-kilo sınırı nedir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 14:03
MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌| MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 MSÜ başvuru şartları ne? (sınav ücreti, boy-kilo sınırı)

MSÜ sınavı heyecanı adaylarda başladı. MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı. Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanmak için adaylar detayları araştırıyor. Peki, MSÜ sınav ücreti ne kadar?, MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılacak? Şartlar neler? Boy-kilo sınırı nedir?

👉MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?

2023 MSÜ sınav başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre 13 Ocak tarihinde başlayan başvurular 7 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 14 Şubat olarak belirlendi.

MSÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 19 Mart 2023 Pazar günü yapılacak.

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

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