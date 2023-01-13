Haberler Haberler BİM açılış saati | BİM saat kaçta açılıyor? BİM A101 ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

BİM açılış saati | BİM saat kaçta açılıyor? BİM A101 ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

Corona virüsü salgını ile birlikte market açılış ve kapanış saatlerinde değişimler yaşlanmıştı. Aşı süreci ile birlikte normale dönüş yavaş yavaş gerçekleşiyor. Vatandaşlar sık sık market ve bakkalların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Bim hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:00
BİM açılış saati | BİM saat kaçta açılıyor? BİM A101 ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

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A101 kaçta açılıyor?
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