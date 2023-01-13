Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle nihayet su oranları yükselişe geçti. Kentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 07:18
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 32,25 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 18,29 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 37,53 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 4,9 oldu.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak estetik harikası oldu! Yorum yağdı "Annen tanıyor mu?"
Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a 85 bin dolarlık özel hediye!
Fenerbahçe'de Arda isyanı!
Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
KGF 250 MİLYAR KREDİ DESTEK PAKETİ | KGF kredisi nedir, nasıl kullanılır? - 2023 KGF destek kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranları kaç?
BOTAŞ personel alımı: Ön lisans ve lisans mezunu, KPSS puan şartı yok!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Weghorst sözleri! "Çoktan veda etmiş" Flaş Weghorst sözleri! "Çoktan veda etmiş" 07:41
Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! 01:08
Fenerbahçe Beko kendine geldi Fenerbahçe Beko kendine geldi 00:26
Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! 01:02
Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! 01:07
Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! 01:08
Daha Eski
Beşiktaş için yeni golcü iddiası! İskoçya'dan... Beşiktaş için yeni golcü iddiası! İskoçya'dan... 23:51
Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip! Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip! 23:52
FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu! FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu! 23:52
Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek 23:52
Dev operasyon! 3 transfer 2 ayrılık Dev operasyon! 3 transfer 2 ayrılık 23:53
F.Bahçe Beko Bayern Basket'i mağlup etti! F.Bahçe Beko Bayern Basket'i mağlup etti! 23:53