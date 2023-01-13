A101 açılış saati | A101 kaçta açılıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, A101 çalışma saatleri değişti mi? A 101 kaçta açılıyor?

A101 AÇILIŞ SAATLARİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM ve ŞOK marketlerin de açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.