Haberler Haberler İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (12 Ocak 2023)

İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (12 Ocak 2023)

İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri saatlik olarak paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması için yapılan duyuruları haberimizde derledik. İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve 12 Ocak Perşembe 2023 Sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:20
İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (12 Ocak 2023)

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (12 OCAK 2023) | İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 12 Ocak Perşembe 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

12 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Ocak Perşembe 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Derbi sonrası olanlar oldu! "İrfan Can iyi ki alınmamış" | Flaş Aboubakar gerçeği...
Ebru Cündübeyoğlu ile kızı Duru'yu yanyana görenler hayran kaldı! Sosyal medya: "Anasına bak kızını al güzelliği değil de ne"
Jesus yönetime isim verdi!
Cimbom'a bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DSİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekiliş sonuçları
Adana Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ canlı izle
Mamak TOKİ kura çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi
Ankara Mamak TOKİ kura çekilişi canlı izle
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? 10:14
Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! 10:10
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu... Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu... 09:13
Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni 09:29
Yönetimden Altay Bayındır açıklaması! Yönetimden Altay Bayındır açıklaması! 09:47
Fulham - Chelsea maçı saat kaçta? Fulham - Chelsea maçı saat kaçta? 10:06
Daha Eski
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:35
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:36
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:45
Beşiktaş'taki sürpriz ayrılığı duyurdu! "Gidebilir" Beşiktaş'taki sürpriz ayrılığı duyurdu! "Gidebilir" 07:36
Jesus'u böyle eleştirdi! "İki büyük sıkıntı var" Jesus'u böyle eleştirdi! "İki büyük sıkıntı var" 07:49
Alperen Şengün NBA tarihine geçti Alperen Şengün NBA tarihine geçti 08:56