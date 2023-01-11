Haberler Haberler ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (11 Ocak 2023)

ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (11 Ocak 2023)

TOKİ Ankara kura çekilişleri, 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba günü Mamak'ta yapılacak olan evler için düzenlenen kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Ankara TOKİ canlı izle - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları yapıyor. İşte Ankara TOKİ kura çekilişleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (11 Ocak 2023)

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 11 Ocak Çarşamba günü Ankara kurası devam edecek. Mamak'ta yapılacak 3.645 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Ankara TOKİ canlı izle - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ANKARA MAMAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

DİĞER
Emine Ün yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!
Başakşehir’de vahşet! Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Cimbom'un Icardi planı belli oldu!
Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Adana Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ canlı izle
TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekiliş sonuçları
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (11 Ocak 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..." Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..." 09:45
Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus... Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus... 09:41
G.Saray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama G.Saray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama 09:37
Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı 09:32
Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt! Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt! 09:13
G.Saray'dan Ahmet Çalık paylaşımı! G.Saray'dan Ahmet Çalık paylaşımı! 09:11
Daha Eski
Olay sözler! "Altay'a gösterilen tepki ona gösterilmeliydi" Olay sözler! "Altay'a gösterilen tepki ona gösterilmeliydi" 08:14
Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday 07:40
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! 01:43
Hatay mesaisi başladı Hatay mesaisi başladı 01:31
Şampiyonluk oranı değişti Şampiyonluk oranı değişti 01:30
Jesus’u mat etti Jesus’u mat etti 01:29