Haberler Haberler ADANA TOKİ CANLI İZLE - Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ kura çekilişi | Adana TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (11 Ocak)

ADANA TOKİ CANLI İZLE - Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ kura çekilişi | Adana TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (11 Ocak)

TOKİ Adana kura çekilişleri, 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba günü Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan'da yapılacak olan evler için düzenlenen kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Adana TOKİ canlı izle - Merkez Çukurova, Ceyhan, Yüreğir, Seyhan TOKİ kura çekilişi | AdanaTOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları yapıyor. İşte Adana TOKİ kura çekilişleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
ADANA TOKİ CANLI İZLE - Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ kura çekilişi | Adana TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (11 Ocak)

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 11 Ocak Çarşamba günü Adana kurası devam edecek. Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da yapılacak 4.100 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Adana TOKİ canlı izle - Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan TOKİ kura çekilişi | Adana TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ADANA MERKEZ SEYHAN YÜREĞİR CEYHAN TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ADANA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Adana'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 6 bin 356 adet yapılacak.

  • İmamoğlu: 500 konut
  • Kozan: 500 konut
  • Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
  • Sarıçam: 800 konut
  • Tufanbeyli: 156 konut
  • Yumurtalık: 300 konut

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