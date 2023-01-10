TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR? | 2023 takdir, teşekkür belgesi hesaplama ekranı! Takdir nasıl hesaplanır? Teşekkür nasıl hesaplanır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA - 2023 yılı karne dönemi takdir ve teşekkür hesaplama yöntemi araştırılıyor. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıflar takdir belgesi sorgulama ekranı detayları haberimizde...

2023 TAKDİR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin ödül ve disiplin kurulu, başarı oranları devamsızlıkları dikkate alınarak hesaplanan takdir belgesi puan ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrencilere verilmektedi. Yazılıların puanı toplanır ve sınav sayısına bölünür. Tüm dersler için not ortalamaları alınır. Toplanan ortalamalar ders sayısına bölünür.

2023 TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin ödül ve disiplin kurulu, başarı oranları devamsızlıkları dikkate alınarak hesaplanan teşekkür belgesi puan ortalaması 70-84 arasında olan öğrencilere verilmektedi. Yazılıların puanı toplanır ve sınav sayısına bölünür. Tüm dersler için not ortalamaları alınır. Toplanan ortalamalar ders sayısına bölünür. Puan ortalaması 50'nin altında olan öğrenciler belge alamaz.