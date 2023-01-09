ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman? - Recep, Şaban, Ramazan üç aylar takvimi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Yeni yılın gelmesiyle birlikte 2023'ün dini günleri de merak edilmeye başlandı. Hicri takvim nedeniyle her yıl 11 gün geriye çeken dini günlerden üç ayların ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Üç aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. Detayları haberimizde derledik...

HİCRİ TAKVİM ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayına denk geliyor.

Üç ayların başlangıç tarihi 23 Ocak Pazartesi 2023. Regaip Kandili 26 Ocak, Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart'ta idrak edilecek.

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

👉Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

👉Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

👉Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

👉Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 21 Nisan Cuma

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 23 Nisan Pazar

👉Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 30 Haziran Cuma

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 1 Temmuz Cumartesi

👉Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

👉Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

👉Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı