Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
9 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,78 (Alış) - 18,78 (Satış)
EURO: 20,08 (Alış) - 20,10 (Satış)
STERLİN: 22,74 (Alış) - 22,86 (Satış)
1 DOLAR = 18,78 TL
👉9 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.131,73
Gram altın satış: 1.131,98
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.857,00
Çeyrek altın satış: 1.886,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.703,00
Yarım altın satış: 3.772,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.434,00
Tam altın satış: 7.515,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.588,00
Cumhuriyet altını satış: 7.703,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.646,00
Ata altın satış: 7.716,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ocak Pazartesi günü saat 11.39 itibarıyla alınmıştır.