Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

9 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,78 (Alış) - 18,78 (Satış)

EURO: 20,08 (Alış) - 20,10 (Satış)

STERLİN: 22,74 (Alış) - 22,86 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

👉9 Ocak P azartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.131,73

Gram altın satış: 1.131,98

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.857,00

Çeyrek altın satış: 1.886,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.703,00

Yarım altın satış: 3.772,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.434,00

Tam altın satış: 7.515,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.588,00

Cumhuriyet altını satış: 7.703,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.646,00

Ata altın satış: 7.716,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ocak Pazartesi günü saat 11.39 itibarıyla alınmıştır.