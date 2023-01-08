MSB VE JANDARMA 5 BİN KADIN ERKEK PERSONEL ALIMI | Sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay başvuru şartları, başvuru ekranı

Askeriyede çalışmak isteyen binlerce vatandaş için Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma'dan müjdeli haber geldi. İki kurum, bünyesinde istihdam edilmek üzere kadın ve erkek 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay pozisyonları için arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. İşte sözleşmeli er, sivil memur, subay ve astsubay başvuru şartları ve başvuru ekranı...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ER, SİVİL MEMUR, SUBAY VE ASTSUBAY GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

MSB ve Jandarmaya yapılan personel alımlarına baktığımızda başvuru genel şartlarının şu şekilde olduğu görüldü:

MSB MEMUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Türk vatandaşı olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak

Sözleşmeli er alımı için en az ilkokul, memur alımı için en az lise, subay astsubay alımı için en az ön lisans mezunu olmak

JANDARMA SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak

JANDARMA SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN