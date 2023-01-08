Haberler Haberler KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş isim listesi

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 7-8 Ocak tarihlerinde Kahramanmaraş'ta çekiliyor. Peki Kahramanmaraş TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Kahramanmaraş TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:00
KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 7 ile 8 Ocak tarihlerinde Kahramanmaraş kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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KAHRAMANMARAŞ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş'ta ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 7 farklı ilçede, 3 bin 48 adet yapılacak.

  • Merkez: 1017 konut
  • Afşin: 500 konut
  • Çağlayancerit: 121 konut
  • Elbistan: 750 konut
  • Göksun: 200 konut
  • Pazarcık: 210 konut
  • Türkoğlu: 250 konut

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