Haberler Haberler KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Kahrmaanmaraş'ta yapılan kura çekilişinin ikinci etabı tamamlanıyor. Kahramanmaraş Merkez, Afşin, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde inşa edilecek 6003 bin 48 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Kahramanmaraş TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:00
KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta kura çekilişleri 7 - 8 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Merkez, Afşin, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yapılacak projede çekilişler tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

KAHRAMANMARAŞ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Merkez: 1017 konut
  • Afşin: 500 konut
  • Çağlayancerit: 121 konut
  • Elbistan: 750 konut
  • Göksun: 200 konut
  • Pazarcık: 210 konut
  • Türkoğlu: 250 konut
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