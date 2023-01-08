KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta kura çekilişleri 7 - 8 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Merkez, Afşin, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yapılacak projede çekilişler tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kahramanmaraş kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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TOKİ KAHRAMANMARAŞ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
KAHRAMANMARAŞ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Merkez: 1017 konut
- Afşin: 500 konut
- Çağlayancerit: 121 konut
- Elbistan: 750 konut
- Göksun: 200 konut
- Pazarcık: 210 konut
- Türkoğlu: 250 konut