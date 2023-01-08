Haberler Haberler İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2023)

İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2023)

İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri saatlik olarak paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması için yapılan duyuruları haberimizde derledik. İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve 8 Ocak Pazar 2023 Sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:00
İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2023)

İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 8 Ocak Pazar 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

8 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ŞİLE

SOFULAR MAH,KIZILCA MAH,ALACALI MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-01-07 20:10:38.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra yeni sevgilisiyle 1 yıl sonra işte böyle yakalandı! Sibel Can'ın müstakbel damadıyla aşk yaşamıştı
Menajeri F.Bahçe'ye önermişti! Jesus'tan onay çıktı
Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? 8 Ocak Pazar
Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi
Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi canlı izle
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Direktifi verdi! Oyuncularından bunu istedi Direktifi verdi! Oyuncularından bunu istedi 09:49
Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi... Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi... 09:42
G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu 09:28
Özbek'in talebine F.Bahçe'den yanıt gelmedi! Özbek'in talebine F.Bahçe'den yanıt gelmedi! 09:27
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 09:11
Jesus'tan o isme özel görev! G.Saray derbisinde... Jesus'tan o isme özel görev! G.Saray derbisinde... 08:55
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." 08:02
G.Saray'dan Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı! G.Saray'dan Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı! 07:46
O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..." O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..." 07:37
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 01:00
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35