İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2023)

İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 8 Ocak Pazar 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

8 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ŞİLE

SOFULAR MAH,KIZILCA MAH,ALACALI MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-01-07 20:10:38.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.