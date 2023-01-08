Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,70 (Alış) - 18,71 (Satış)

EURO: 19,82 (Alış) - 20,01 (Satış)

STERLİN: 22,56 (Alış) - 22,67 (Satış)

1 DOLAR = 18,70 TL

👉8 Ocak P azar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.122,78

Gram altın satış: 1.122,87

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.851,00

Çeyrek altın satış: 1.879,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.691,00

Yarım altın satış: 3.758,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.411,00

Tam altın satış: 7.488,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.588,00

Cumhuriyet altını satış: 7.703,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.623,00

Ata altın satış: 7.688,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ocak Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.