Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,7705 (Alış) - 18,7749 (Satış)

EURO: 19,7481 (Alış) - 19,7639 (Satış)

STERLİN: 22,2557 (Alış) - 22,3673 (Satış)

1 DOLAR = 18,77 TL

👉 6 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.109,48

Gram altın satış: 1.109,68

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.830,00

Çeyrek altın satış: 1.857,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.650,00

Yarım altın satış: 3.714,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.327,00

Tam altın satış: 7.399,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.486,00

Cumhuriyet altını satış: 7.599,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.536,00

Ata altın satış: 7.598,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ocak Cuma günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.