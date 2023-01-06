Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Ocak Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 11:58 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 12:03
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,7705 (Alış) - 18,7749 (Satış)

EURO: 19,7481 (Alış) - 19,7639 (Satış)

STERLİN: 22,2557 (Alış) - 22,3673 (Satış)

1 DOLAR = 18,77 TL

👉6 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.109,48

Gram altın satış: 1.109,68

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.830,00

Çeyrek altın satış: 1.857,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.650,00

Yarım altın satış: 3.714,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.327,00

Tam altın satış: 7.399,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.486,00

Cumhuriyet altını satış: 7.599,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.536,00

Ata altın satış: 7.598,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ocak Cuma günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.

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