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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | Bedelli askerlik ne kadar oldu 2023? - Yeni bedelli askerlik kaç TL?

Her 6 ayda bir memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti 2023 yılının ilk dönemi için yeniden hesaplandı. Geçtiğimiz yılının Temmuz ayında 80 bin liraya kadar yükselen bedelli askerliğe başvuru yapmak isteyen kişiler ödemelerini güncel fiyat üzerinden yapacak. Peki Bedelli askerlik ne kadar oldu? - 2023 yeni bedelli askerlik kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 13:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 14:20
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | Bedelli askerlik ne kadar oldu 2023? - Yeni bedelli askerlik kaç TL?

6 ayda bir enflasyon farkı ve memur maaşlarına göre belirlenen bedelli askerlik, Temmuz ayında ypaılan ara zamla 80 bin TL'ye yükselmesinin ardından 2023 yılında yeniden güncellendi. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16,49 çıkmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, refah payı ile birlikte memur ve emekli maaşlarının zammını yüzde 30 olarak duyurdu. Peki bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte detaylar...

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik yapacak kişiler için ücret 2022 yılının Temmuz ayında 80.064 TL olarak belirlenirken yeni yılda memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 30 oranında zam yapılması üzerine bedelli askerliğe de aynı oran zam yapılması bekleniyordu.‬ Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.
c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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